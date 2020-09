Bibliotheksdienstleister ekz gibt Einblick in aktuelle Entwicklungen

Bibliotheken

Während der Coronakrise haben viele Bibliotheken ihr Onleihe-Angebot zur Gratisnutzung angeboten und damit viele neue Nutzer gewonnen. Die ekz-Gruppe meldet sich mit einem aktuellen Wasserstand.

Umsatzeinbußen hat es bei der ekz vor allem im physischen Mediengeschäft durchaus gegeben. Man habe aber flexibel auf die Herausforderungen reagiert:

es wurde ein Hygieneschutz-Programm für Bibliotheken zusammengestellt,

die Serverkapazitäten der Onleihe wurden aufgestockt,

Weiterbildungen fanden als Webinare statt,

intern wurde die Einführung einer neuen Kommunikationsplattform fortgesetzt.

Das zeigte Erfolg:

Während des Lockdowns wurden Rekordzugriffe bei der Onleihe und der Anzahl neuer Nutzer und Nutzerinnen verzeichnet. Gab es in diesem im Zeitraum im Vorjahr 2019 monatlich rund 2,6 Mio Ausleihen, so waren es 2020 rund 3,7 Mio. Die monatlich aktiven Nutzer lagen im gleichen Zeitraum durchschnittlich in 2019 bei rund 400.000 und bei rund 500.000 in 2020. Aber auch in den Monaten danach blieben Ausleihen und Nutzerzahlen weiterhin deutlich über dem Stand von 2019.

Onlineveranstaltungen sind nun zum festen Bestandteil des Programms geworden.

Webinare seien meist schon innerhalb von Minuten ausgebucht gewesen.

Die neue Kommunikationsplattform ermöglichte es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unkompliziert ins Homeoffice zu schicken und per Videokonferenz zusammenzuschalten.

Auch die Vorjahreszahlen weisen nach oben: Der Umsatz konnte um 4% auf über 66 Mio Euro gesteigert werden.

„Ich freue mich über das gute Ergebnis. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die öffentlichen Haushalte werden in 2020 durch die steuerfinanzierten Sondermaßnahmen abgefedert. Die schwierigen Jahre erwarte ich eher in 2021 und 2022”, sagt Jörg Meyer, Geschäftsführer der ekz-Gruppe. „Doch nicht erst seit Corona ist uns klar, dass wir uns in einem immer stärker umkämpften Markt bewegen und die Bibliotheksnutzer*innen immer höhere Ansprüche an unsere Produkte und digitalen Anwendungen stellen. Um hier an der Spitze zu bleiben, müssen wir uns nachhaltig verändern.“

Aktuelle Maßnahmen: