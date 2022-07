Bewerbungsstart für den Deutschen Buchhandlungspreis

Buchhandel, Handel

Ab sofort können Buchhandlungen ihre Bewerbungen für den Deutschen Buchhandlungspreis 2022 einreichen. Der Preis wird seit 2015 jährlich von der Bundesregierung an bis zu 108 inhabergeführte, unabhängige Buchhandlungen verliehen. Ausgezeichnet werden Buchhandlungen mit einem besonderen Engagement für das Kulturgut Buch. Die Gewinner erhalten jeweils ein Gütesiegel und Preisgelder bis zu 25.000 Euro. Bewerben können sich Buchhandlungen, deren durchschnittlicher Jahresumsatz in den vergangenen 3 Jahren unter einer Million Euro lag. 10 größere Buchhandlungen können zusätzlich mit einem undotierten Gütesiegel ausgezeichnet werden.

„Gerade die kleinen, unabhängigen Buchhandlungen tragen maßgeblich zum Erhalt der literarischen, verlegerischen und kulturellen Vielfalt in Deutschland bei. Auch in der schwierigen Zeit der Pandemie haben sie trotz aller Einschränkungen die Lesekultur hochgehalten und uns regelmäßig dazu verführt, dem Pandemiealltag mit einem guten Buch für einige Stunden zu entfliehen. Um im Austausch mit uns Lesefreunden zu bleiben, haben sie vielfach ganz neue Kommunikationswege begangen. Dafür haben sie unseren Dank mehr als verdient. Unsere Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit wollen wir deshalb auch in diesem Jahr mit der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises zum Ausdruck bringen“, erklärt Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Bewerbungen können bis zum 22. August 2022 unter https://www.deutscher-buchhandlungspreis.de/ eingereicht werden.