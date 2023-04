Bewerbungsstart für den Deutschen Buchhandlungspreis

Buchhandel, Handel

Die nächste Runde des Deutschen Buchhandlungspreises startet: Ab dem 1. Mai 2023 können sich inhabergeführte und unabhängige Buchhandlungen bewerben. Bewerbungsschluss ist der 4. Juni.

Verliehen wird der Preis an bis zu 118 Buchhandlungen, „die ein anspruchsvolles und vielseitiges Sortiment, ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich besonders im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren“, heißt es seitens der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), die den Preis verleiht. Bis zu 25.000 Euro können die Buchhandlungen gewinnen.

„Buchhandlungen sind Kulturvermittler im besten Sinne: Sie öffnen uns den Weg in die Welt des Buches, zeigen uns die Vielfalt unserer Literaturlandschaft und pflegen damit immer auch unsere Kultur der Demokratie. Insbesondere die Pandemie war für viele Buchhandlungen eine Bedrohung, vor allem dort, wo sie komplett schließen mussten. Aus diesen immensen Herausforderungen haben sie sich mit neuen Vertriebswegen, verstärkten Social-Media-Aktivitäten und digitalen Veranstaltungen erfolgreich herausgekämpft. Ihren Mut und die Bandbreite ihrer unternehmerischen Kreativität zeichnen wir auch in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchhandlungspreis aus“, so Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Bewerben können sich inhabergeführte und unabhängige Buchhandlungen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von unter einer Million Euro in den vergangenen 3 Jahren. Bis zu 10 größere Buchhandlungen können zusätzlich mit einem undotierten Gütesiegel ausgezeichnet werden,

