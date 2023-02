Bewerbungsrunde für den Deutschen Kinderbuchpreis 2023 gut angelaufen

Aus den Unternehmen

Deutschland schreibt fleißig Kinderbücher: Jedes Jahr zeichnet der Deutsche Kinderbuchpreis die besten Neuerscheinungen unter den Kinderbüchern für Sechs- bis Achtjährige aus. Für dieses Jahr gehen aktuell die ersten Bewerbungen ein: die Einreichungsfrist hatte im Dezember vergangenen Jahres begonnen. Das anhaltend große Interesse am Deutschen Kinderbuchpreis und die sehr positiven Rückmeldungen von Autorinnen und Autoren sowie der Verlage zeigen, dass das Kinderbuch in einer auch für Kinder mehr und mehr digitalen Welt nicht aus der Mode gekommen ist, sondern vielen Menschen immer stärker am Herzen liegt.

Jasmin Schröter, Stifterin des Deutschen Kinderbuchpreises: „Wir erwarten wieder ein sehr intensives Jahr für unsere Erwachsenenjury, die alle eingereichten Bücher sichtet und vorbewertet. Aber es lohnt sich: Wir haben mit unserem Preis schon Einiges bewegen dürfen und viele Schreiberinnen und Schreiber auf die Idee gebracht, eine eigene Idee zu verwirklichen. Das macht uns stolz.“

In diesem Jahr wird der Deutsche Kinderbuchpreis wieder mit einem Preisgeld von 100.000 Euro ausgelobt. Ab 2023 werden übrigens mehr kreative Schreiberinnen und Schreiber und auch Illustratorinnen und Illustratoren von dem Preisgeld profitieren: Nach den neuen Statuten wird das Preisgeld nicht mehr nur wie bisher an eine einzige Autorin oder einen einzigen Autor ausgezahlt: Der Träger des Deutschen Kinderbuchpreises wird mit einem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro belohnt. Der zweite Platz ist mit 10.000 Euro Preisgeld dotiert, der dritte Platz mit 5.000 Euro. Die Plätze vier bis zehn erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro. Damit hat automatisch gewonnen, wer es auf die zehn Titel umfassende Shortlist für den Buchpreis schafft. Zudem gibt es in Zukunft einen Sonderpreis für die beste Illustration, der mit zusätzlichen 10.000 Euro dotiert ist.

Noch bis zum 31. Mai 2023 können neu erschienene Kinderbücher beim Team des Deutschen Kinderbuchpreises eingereicht werden. Die wichtigsten Regeln für die Einreichung sind, dass das Kinderbuch zwischen dem 1. Juni 2022 und dem 31. Mai 2023 erstmals erschienen sein muss. Das Buch muss in deutscher Sprache erschienen sein, sich an Kinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren richten und zudem ohne Vorkenntnis einer Buchreihe verständlich sein.

Bewertet werden alle Bücher zunächst von einer Jury aus erwachsenen Kinderbuchfans und Literaturfachleuten. Im Anschluss beginnt für die 32-köpfige Kinderjury die Arbeit. Die Kinder wählen aus der von der Erwachsenenjury getroffenen Vorauswahl die zehn Bücher umfassende Shortlist aus. Sie entscheiden über die Platzierung. Ihr Votum ist für die Vergabe des Preises bindend.

Die Sieger werden auch in diesem Jahr im Oktober auf einer Galaveranstaltung gekürt. Und auch die Jury-Kinder zählen künftig zu den Preisgeld-Gewinnern: Jedes Kind erhält einen Buchgutschein in Höhe von 250 Euro.

Mehr Informationen zum Deutschen Kinderbuchpreis gibt es auf der Internetseite unter https://deutscher- kinderbuchpreis.com . Über die Seite sind auch die Einreichung der Bücher möglich, die Bewerbung für die Kinderjury und für die Erwachsenenjury.

