Zahlreiche bekannte Autoren als Neueinsteiger auf der Hardcover-Liste

Bücher und Autoren

Wer kommt aufs Plakat? Die ersten 20 Titel der wöchentlich erscheinenden SPIEGEL-Bestsellerliste haben im Handel bezüglich Sichtbarkeit und Abverkauf eine ganz besondere Relevanz. In dieser Woche präsentiert sich aber vor allem die zweite Hälfte des Hardcover-Belletristik-Rankings vielversprechend. Hier versammelt finden sich viele namhafte Autoren, deren neue Bücher in den kommenden Wochen noch deutlich zulegen dürften – zumal einige Titel erst in dieser Woche frisch erschienen sind: