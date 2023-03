Berufsperspektiven in der Buchbranche: Karrieretag Buch und Medien 2023

Aus den Unternehmen

Welche beruflichen Möglichkeiten bieten Verlage, Buchhandel und Zwischenbuchhandel für den Fachkräftenachwuchs? Antworten gibt der Karrieretag Buch und Medien am Freitag, 28. April 2023, im Rahmen der Leipziger Buchmesse. In Halle 5, D 700 können sich Schüler*innen, Auszubildende, Studierende und Young Professionals in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten über aktuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten rund ums Buch informieren. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet den Karrieretag in Kooperation mit dem Fachmagazin Börsenblatt des Technologie- und Informationsanbieters MVB und mit Unterstützung der Leipziger Buchmesse und medien.jobs.

Zwischen 10.30 und 18 Uhr vermitteln Podiumsdiskussionen und Informationsveranstaltungen Wissenswertes und Tipps zum Berufseinstieg, zur Bewerbung und zu sich verändernden Anforderungen an den Nachwuchs vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Weitere Themen sind der Berufsalltag im Verlag, Netzwerk- und Gestaltungsmöglichkeiten sowie kreative Berufe in der Buchbranche. Für die Teilnahme an den Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich.

Nach jedem Programmpunkt erfahren Interessierte in einem viertelstündigen so genannten „Speed Geeking“ kurz und knapp das Wichtigste zu Ausbildungen, Studiengängen, Weiterbildungen sowie Netzwerkmöglichkeiten in der Buch- und Medienbranche. Wie’s funktioniert: Die Teilnehmer*innen rotieren alle drei Minuten zum oder zur nächsten Expert*in. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit einem Branchen-Profi gemeinsam auf die eigenen Bewerbungsunterlagen zu schauen und ein Test-Bewerbungsgespräch zu führen.

Das Jobboard des Karrieretags bietet Unternehmen zudem die Möglichkeit, ihre aktuellen Stellenanzeigen direkt vor Ort potenziellen Bewerber*innen zu präsentieren. Ausschreibungen können bis 15. April als PDF-Datei an berufsbildung@boev.de geschickt werden.

Das vollständige Programm und das Anmeldeformular für die Test-Bewerbungsgespräche stehen unter https://www.boersenverein.de/karrieretag zur Verfügung.