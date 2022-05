Bertelsmann meldet Umsatzwachstum im ersten Quartal 2022

Handel

Gerade erst hatte Bertelsmann für das Geschftsjahr 2021 Rekordumsätze gemeldet. Nun beginnt auch das Jahr 2022 mit Wachstumsnachrichten aus dem Gütersloher Medien- und Dienstleistungskonzern.

Im ersten Quartal habe Bertelsmann einen Umsatzanstieg von 6,2% auf 4,5 Mrd Euro (Vorjahresquartal 4,2 Mrd Euro) verzeichnet. Den größten Beitrag leisteten dabei die RTL Group und die Dienstleistungstochter Arvato, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt. Aber auch die Buchsparte trug zum Erfolg bei: Dort verzeichnete man eine anhaltend starke Nachfrage nach Backlist-Titeln wie „Atomic Habits“ von James Clear und „Where the Crawdads Sing“ von Delia Owens sowie von erfolgreichen Neuerscheinungen wie „Run, Rose, Run“ von Dolly Parton und James Patterson in Großbritannien oder „Violeta“ von Isabel Allende in Spanien und Lateinamerika.

Arvato profitierte vor allem von der Logistik- und dem Customer-Experience-Geschäft (CX). So wuchs Arvato Supply Chain Solutions vor allem in den Bereichen Consumer Products, Healthcare und Technologie. Das globale CX-Unternehmen Majorel übernahm zu Jahresbeginn mit Mayen einen führenden CX-Anbieter in der Türkei. Darüber hinaus kündigte Majorel den weiteren Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Booking.com und die Akquisition von IST Networks, eines führenden CX-Technologiespezialisten im Nahen Osten, an.

Bei der Bertelsmann Printing Group stand vor dem Hintergrund stark steigender Preise für Papier und Energie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in den Druckereien im Fokus. Europas führende Offset-Druckerei Mohn Media realisierte Prozessoptimierungen und investierte in moderne Produktionstechnologie. Die führende deutsche Buchdruckerei GGP Media baute ihre Produktionskapazitäten im Bereich Digitaldruck aus.

„Bertelsmann ist gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Das Wachstum wird breit von vielen Geschäften getragen. Unsere Boost-Strategie, in die wir in den nächsten Jahren zwischen fünf und sieben Milliarden Euro investieren werden, wird unsere Wachstumsdynamik weiter erhöhen. Trotz des herausfordernden Marktumfelds sind wir zuversichtlich, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen“, so CEO Thomas Rabe.

Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine und die Folgen der Corona-Pandemie setzten aber noch ein Fragezeichen inter die weitere Entwicklung. Bertelsmann sei aber „gut gerüstet“, so Finanzvorstand Rolf Hellermann.