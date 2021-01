Bertelsmann: Thomas Rabe bleibt weiter an der Spitze

Personalia

Der Bertelsmann-Aufsichtsrat hat den Vertrag von Thomas Rabe als CEO des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung um weitere fünf Jahre verlängert. Die dritte Amtszeit Rabes beginnt am 1. Januar 2022. Zum CEO berufen wurde der Manager am 1. Januar 2012. Als Vorstandsvorsitzender hat er den internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern seitdem strategisch neu ausgerichtet.

Thomas Rabe ist seit 2012 Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. Seit April 2019 hat er dieses Amt in Personalunion auch bei der RTL Group inne. Zu den Meilensteinen seiner bisherigen Tätigkeit an der Spitze von Bertelsmann zählen die Bildung von Penguin Random House als weltweit führende Buchverlagsgruppe, der Wiedereinstieg in das Musikgeschäft BMG, die Neuaufstellung des Dienstleistungsbereichs Arvato, der Einstieg in das Bildungsgeschäft und der Aufbau der Fondsaktivitäten Bertelsmann Investments sowie zahlreicher Allianzen und Partnerschaften.