Beltz: Henning Benz übernimmt Vertrieb für Kinder- und Jugendbuch

Personalia

Henning Benz hat in der Weinheimer Verlagsgruppe Beltz den Vertrieb für Kinder- und Jugendbuch übernommen. Schwerpunkt seiner neuen Aufgabe sei der Bereich E-Commerce im Kinder- und Jugendbuch, aber auch Sachbuch/Ratgeber. Er ist Marketing- und Vertriebsleiterin Franziska Schiebe unterstellt.

Zuletzt war Henning Benz Online-Marketing-Manager bei der Community Life GmbH, einer digitalen Versicherungsplattform. Dort verantwortete er das Brand Development, die Website und Audio-, Video- und Social-Media-Inhalte.

Während seines Studiums der Sprach- sowie Kommunikationswissenschaft in Marburg absolvierte er sein Pflichtpraktikum bei Territory Content to Results, einer Agentur für Content-Marketing. Dort beschäftigte er sich vorwiegend mit digitalem Storytelling, Videokonzeption und SEO. Als freier Mitarbeiter wirkte er zudem am „Macher-Blog“ von Hornbach sowie an der Entwicklung der Website von Porsche mit.