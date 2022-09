Bayerischer Buchpreis 2022: Jury schickt sechs Titel ins Rennen

Aus den Unternehmen

Sechs Bücher stehen im Rennen um den Bayerischen Buchpreises 2022 in den Kategorien Belletristik und Sachbuch. Folgende Titel hat die Jury nominiert:

Kategorie Belletristik:

„Nordstadt“ von Annika Büsing (Steidl)

„Wilderer“ von Reinhard Kaiser-Mühlecker (S. Fischer)

„Ist hier das Jenseits, fragt Schwein“ von Noemi Somalvico

(Voland & Quist)

Kategorie Sachbuch:

„Wir gingen raus und spielten Fußball“ von Andreas Bernard

(Klett-Cotta)

(Klett-Cotta) „Offene Wunden Osteuropas“ von Franziska Davies und Katja Makhotina (wbg)

„Meine Schwester“ von Bettina Flitner (Kiepenheuer & Witsch)

Über diese sechs ausgewählten Bücher diskutiert die Jury des Bayerischen Buchpreises am 10. November 2022 in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz vor geladenem Publikum sowie in Anwesenheit der nominierten Autorinnen und Autoren. Die Jury, bestehend aus Rainer Moritz (Leiter des Literaturhauses Hamburg), Knut Cordsen (Kulturredakteur des Bayerischen Rundfunks) und Sonja Zekri (Redakteurin der Süddeutschen Zeitung), entscheidet anschließend live auf der Bühne, welcher Roman und welches Sachbuch als beste Bücher des Jahres mit dem Bayerischen Buchpreis 2022 ausgezeichnet werden.

Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten jeweils 10.000 Euro sowie eine Preisfigur aus Nymphenburger Porzellan.

An dem Abend wird zudem der Historiker Christopher Clark mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Der Preis wird ihm von Ministerpräsident Dr. Markus Söder überreicht. Abgerundet wird die Veranstaltung durch die Verleihung des Bayern 2-Publikumspreises an eine Novität und Bestseller aus den vergangenen 12 Monaten.

Der Bayerische Buchpreis wird in diesem Jahr zum neunten Mal vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – Landesverband Bayern mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei veranstaltet.

Die Veranstaltung wird am 10. November 2022 ab 20.05 Uhr live im Radio auf Bayern 2 übertragen.