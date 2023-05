Bastei Lübbe: Konzentration im Kinderzimmer

Verlage

Der börsennotierte Publikumsverlag Bastei Lübbe, mit einem Umsatz von 92,9 Mio Euro auf Platz 17 im buchreport-Ranking „Die 100 größten Verlage“ gelistet, bündelt seine Aktivitäten im Kinderzimmer: Ab diesem Herbst werden alle Kinderbücher der Verlagsgruppe im Baumhaus Verlag erscheinen.

Bisher ist man mit den beiden Marken Baumhaus und Boje im Kinderbuch aktiv. „In den vergangenen Jahren haben sich die Programme der Verlage Boje und Baumhaus immer weiter angeglichen; es gelten die gleichen Kriterien für all unsere Kinderbücher unabhängig des Verlags. Auch das Kinderbuchteam arbeitet abteilungsübergreifend für beide Kinderbuchverlage und ist in den letzten Jahren eng zusammengewachsen“, erklärt Mathias Siebel, Verlagsleiter fürs Kinder- und Jugendbuch, die Zusammenlegung der beiden Programme unter der Baumhaus-Flagge. Dadurch und mit einem neuem Logo erhofft sich Siebel auch eine stärkere Sichtbarkeit am Markt. Auf die Programmstruktur und die jährliche Titelanzahl habe die Zusammenlegung keinen Einfluss.