Fredrik Backman und Elena Ferrante im Stream

Bücher und Autoren

Mit der Serie „Menschen in Angst“ gibt es die Adaption von Fredrik Backmans Roman „Eine ganz dumme Idee“ ab dem 29. Dezember als Serie auf Netflix. Zum Hintergrund:

Der Schwede Fredrik Backman landete mit seinem Romandebüt „Ein Mann namens Ove“ 2014 einen Weltbestseller, der auch bis auf Rang 6 des SPIEGEL-Belletristik-Rankings kletterte. Es folgten weitere Bestseller für Fischer Krüger sowie Kino-Adaptionen zweier seiner Bücher, bevor nun im September mit „Eine ganz dumme Idee“ sein neuster Roman bei Goldmann erschien. Dieser platzierte sich ebenfalls im Ranking und kommt nun in Form einer sechsteiligen Serie über den Streaminganbieter Netflix auf die heimischen TV-Geräte.

In der Serie nimmt ein stümperhafter Bankräuber nach einem missglückten Überfall kurzerhand eine Gruppe von Leuten bei einer Hausbesichtigung als Geiseln. Doch als die Polizei den Tatort stürmt, fehlt vom Geiselnehmer jede Spur – und auch die anschließenden Verhöre erweisen sich als wenig hilfreich.

Weitere Filme mit Buchbezug in Stream und Kino:

»Das Buch von Boba Fett« (ab 29.12. auf Disney+)

Das Spin-off zu der Disney-Serie „The Mandalorian“ erzählt aus dem Leben des Kopfgeldjägers Boba Fett (Temuera Morrison).

Passend zu der Serie aus dem Star-Wars-Universum gibt es bei Panini Books den Band „Das Buch der Kopfgeldjäger. Die geheimen Schriften des Boba Fett“.



»Frau im Dunkeln« (ab 31.12. auf Netflix)

Leda (Olivia Coleman) ist um die Fünfzig, alleinstehend und zweifache Mutter. Im Urlaub beobachtet sie dann eine junge Mutter (Dakota Johnson) und deren Tochter und wird an in ihre eigene Vergangenheit erinnert. Schließlich trifft sie eine folgenschwere Entscheidung…

Elena Ferrantes gleichnamiger Roman über die innere Zerrissenheit einer Mutter, die mit ihrer Vergangenheit kämpft, erscheint seit 2019 bei Suhrkamp.



»Wer einmal lügt« (ab 31.12. auf Netflix)

Die berufstätige Mutter Megan (Cush Jumbo) scheint ein sorgenfreies Leben in einer britischen Kleinstadt zu führen. Was keiner weiß: Vor vielen Jahren verdiente sie ihr Geld als Stripperin – bis sie Zeugin eines grausamen Verbrechens wurde. Doch plötzlich wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt…

Die Serie „Wer einmal lügt“ setzt die Reihe der Harlan-Coben-Adaptionen bei Netflix fort. Die gleichnamige Buchvorlage gibt es bei Goldmann.



»The King’s Man: The Beginning« (ab 6. Januar im Kino)

Der Film „The King’s Man: The Beginning“ widmet sich der Entstehungsgeschichte der Geheimorganisation der „Kingsmen“ und erzählt, wie der junge Conrad (Harris Dickinson) vom Duke of Oxford (Ralph Fiennes) in die Welt der britischen Spionage eingeführt wird.

Die Filme der „Kingsman“-Reihe gehen auf die Comics von Mark Millar zurück. Bei Panini liegen davon die Bände „Kingsman 1. Secret Service“ und „Kingsman 2. The Red Diamond“ vor.