Azubi-Stellen bei Dr. Eckert auf dem Niveau der Vorjahre

Aus den Unternehmen

32 neue Auszubildende hat die Unternehmensgruppe Dr. Eckert in diesem Jahr bisher eingestellt. Zum Start in ihr Arbeitsleben werden die Berufsanfänger in dieser Woche im Rahmen der Begrüßungstage im Unternehmen willkommen geheißen. Anders als in den Vorjahren werden diese Veranstaltungen in kleinen Gruppen an mehreren Terminen in Berlin, Leipzig, Mannheim und Stuttgart stattfinden.

Daniela Jobst, die Aus- und Weiterbildung der Unternehmensgruppe Dr. Eckert verantwortet, bestätigt: „Trotz der noch andauernden und besonders in der ersten Jahreshälfte schweren Zeit für das Unternehmen haben wir uns entschlossen, quantitativ auf dem Niveau der Vorjahre auszubilden, denn wir legen auf qualifizierte MitarbeiterInnen größten Wert.“ Dabei liegen die Schwerpunkte aktuell auf der Vor-Ort-Ausbildung und Online-Lernkonzepten, da zentrale Lehrveranstaltungen mit Reisetätigkeit aufgrund der Pandemie möglichst vermieden werden.

Die im vergangenen Jahr neu geschaffenen Projektwochen des dritten Lehrjahres werden jedoch wie geplant unter Einhaltung eines Hygienekonzepts als Präsenz-veranstaltungen stattfinden können. Hier werden wichtige Ausbildungsinhalte ver-mittelt und von den Auszubildenden erarbeitet, die gerade im Hinblick auf die bevor-stehenden Abschlussprüfungen von großer Bedeutung sind. Insgesamt absolvieren aktuell 78 junge Menschen ihre Ausbildung bei der Unternehmensgruppe.

Das Gesamtfilialnetz der Unternehmensgruppe Dr. Eckert umfasst mehr als 350 Standorte, darunter rund 240 eigengeführte Geschäfte in den Bereichen Presse, Buch, Tabak und Convenience: Buchhandlungen im Bahnhof der Marke Ludwig, Pressefach-geschäfte der Marke Eckert, Tabakwarenfachgeschäfte der Marke Barbarino und T.H.Kleen sowie Convenience Stores unter den Marken Adam’s und ServiceStore DB. Die meisten eigengeführten Geschäfte befinden sich an Bahnhöfen. Die Unter-nehmensgruppe beschäftigt derzeit rund 1500 Mitarbeiter.