avj-Mitgliederversammlung: „Wer wollen wir sein? Wo wollen wir hin?“

Aus den Unternehmen

Erstmals unter der Leitung des neuen Vorstands aus Bernd Herzog, Franziska Hauffe, Kristy Koth und Barbara Thieme sowie Beirat Tomas Rensing fand die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e. V. statt.

19 Vertreter*innen aus den Mitgliedsverlagen sowie die Branchenpresse kamen am 22. Juni 2022 im Haus des Buches in Frankfurt am Main zusammen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und das Leitthema der Versammlung – avj: „Wer wollen wir sein? Wo wollen wir hin?“ – zu diskutieren.

„Im Vorfeld haben wir eine Abfrage zum Stimmungsbild innerhalb der Mitgliedsverlage durchgeführt, die wir präsentiert haben“, sagt Laura Simanjuntak, Leiterin der avj-Geschäftsstelle. Vielfacher Wunsch war ein noch intensiverer Austausch zu Aspekten, die Bezug zu allgemeinen Branchenthemen wie beispielsweise Kooperationsmöglichkeiten, Marktforschung oder auch die Nachwuchsförderung nehmen. Aber besonders die grundsätzliche Frage, wie sich das Kinder- und Jugendbuch innerhalb der Branche sowie der Gesellschaft positioniert, wahrgenommen wird und wie der Verband die Stärken der Kinder- und Jugendbuchverlage sichtbarer machen kann, wurde lebhaft diskutiert. „Eine Frage, die wir aber nur gemeinsam beantworten und letztendlich zu aller Zufriedenheit lösen können“, sagt Bernd Herzog. „Und diese Versammlung hat gezeigt, dass die Mitgliedsverlage durchaus motiviert sind, viele Ideen haben und sich engagieren möchten.“

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung wird im Frühsommer 2023 im Haus des Buches, Frankfurt am Main stattfinden.