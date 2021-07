Auszeichnungen während der Frankfurter Buchmesse

Literaturpreise, Veranstaltung

Rund um die Frankfurter Buchmesse werden auch in diesem Jahr zahlreiche Preise verliehen. Den Auftakt macht traditionell der Deutsche Buchpreis, ein fester Termin am letzten Messetag ist stets die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, der dieses Jahr an die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga geht.

Beide Veranstaltungen sind als Vor-Ort-Events und gemäß den dann geltenden Corona-Regeln mit Gästen geplant und werden live ausgestrahlt.

Preise und Termine:

Deutscher Buchpreises, Verleihung im Frankfurter Römer am Montag, 18. Oktober

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (Sonntag, 24. Oktober, Frankfurter Paulskirche)

Am Mittwoch, 20. Oktober, wird erstmals der ABC International Excellence Award for Accessible Publishing der World Intellectual Property Organization (WIPO) verliehen

Das beste Wirtschaftsbuch des Jahres wird am Donnerstag, 21. Oktober, bei der Verleihung des Wirtschaftsbuchpreises („Handelsblatt") im Hotel Steigenberger Frankfurter Hof gekürt.

Die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises wird am Freitag, 22. Oktober, im Congress Center Messe Frankfurt (CMF) stattfinden.