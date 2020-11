Ausschreibung für den Literaturwettbewerb 2021 der Gruppe 48 läuft

Aus den Unternehmen

Nach dem trotz schwieriger Corona-Bedingungen erfolgreichen Finale des 5. Literaturwettbewerbs im September hat die Gruppe 48 jetzt die Ausschreibung für den Wettbewerb 2021 gestartet. Ab sofort und bis zum 28.02.2021 können Autoren und Autorinnen ihre unveröffentlichten Texte aus den Gattungen Prosa oder Lyrik für den 6. Literaturwettbewerb einreichen.

Alle Informationen sind hier zusammengefasst: www.die-gruppe-48.net/Literaturwettbewerb-2021

Die Gruppe 48 freut sich bereits sehr auf die Einsendungen. Aufgrund der von Jahr zu Jahrzunehmenden Teilnehmerzahlen wurde die Jury für diesen Wettbewerb von sieben auf elf Mitglieder aufgestockt. Interessante Informationen über die Jurymitglieder sind hier zu finden: www.die-gruppe-48.net/Wir-stellen-uns-vor

Bei der sechsten Auflage des Wettbewerbs werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 12.000 € vergeben. In den Kategorien Prosa und Lyrik beträgt der Hauptpreis jeweils 3.000 €, dazu kommen in beiden Kategorien jeweils drei Nominierungspreise von je 1.000 €. Zur Endaussscheidung am 12.09.2021 im Schloss Eulenbroich in Rösrath werden somit acht Autoren eingeladen.

Zusätzlich werden ca. 50 Texte in der Buchreihe der Gruppe 48 „Wunderwerk Text“, Auslese 2021 veröffentlicht.

Die Gruppe 48 bedankt sich an dieser Stelle bei den beiden Sponsoren Frau Dr. Uta Oberkampf (alias Uta Harst), und der Dr. Jürgen Rembold Stiftung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagement, beide mit Sitz in Rösrath, die auch für den kommenden Wettbewerb die Preisgelder bereitstellen.