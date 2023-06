Aus für Kinderbuchalmanach Kilifü

Buchhandel, Handel, Marketing

Der Kinderbuch-Almanach Kilifü, den Buchhandlungen als Werbemittel einkaufen konnten, wird eingestellt. Das teilten die Macher Sandra Rudel, Thomas Schmitz und Dirk Uhlenbrock über Facebook mit.

Der Almanach wurde von der Essener Buchhandlung Schmitz (die auch die Kinderbuchhandlung Schmitz Junior betreibt) und dem Grafikdesignbüro Erste Liga erstellt. Buchhandlungen konnten den Almanach mit seinen Buchempfehlungen als Werbemittel für Endkunden bestellen.

Jetzt soll aber Schluss sein, heißt es in einem Facebook-Post: „Seit im vergangenen Jahr die Druckkosten so eminent gestiegen sind und viele unserer Buchhandelskollegen zeitgleich den Almanach aus Kostengründen nicht mehr ordern konnten (obwohl sich der Einkaufspreis für den KILIFÜ seit 11 Jahren nicht geändert hat), ist an eine Fortführung des KILIFÜ aus unserer Sicht nicht mehr zu denken. Wir müssen einen schmerzlichen Rückzieher machen. Gleichzeitig aber möchten wir uns bei den vielen Verlagen bedanken, die mit Ihren Anzeigenschaltungen ein Erscheinen der insgesamt elf Ausgaben überhaupt erst möglich gemacht haben. Ebenso danken wir allen KollegInnen in den Buchhandlungen, die Jahre lang am KILIFÜ festgehalten und ihn zum Marketing-Instrument Nummer 1 für Kinderliteratur gemacht haben.” Man denke jetzt über neue Möglichkeiten nach.