Aus dem Leben eines Rappers

Bücher und Autoren

Nicht nur Dichter und Schriftsteller können eine verlegerische Heimat haben, sondern auch Rapper: Der Riva Verlag hat Bücher von etlichen Vertretern des Deutsch-Raps von Bushido über Haftbefehl bis zu SpongeBozz und Kollegah in seinem Programm. Gewissermaßen Autor der ersten Stunde in der Riva-Rapper-Riege ist Bushido, der im Jahr 2008 bei dem Label der Münchner Verlagsgruppe mit seiner Autobiographie „Bushido“ reüssierte und einen Bestseller landete, der 3 Monate lang in den Top 10 der Sachbuch-Hardcoverliste des SPIEGEL rangierte, kurzzeitig sogar auf Platz 1.

Nach diesem Bucherfolg – laut Verlag wurden rund 200.000 Exemplare verkauft – folgte 2013 mit „Auch wir sind Deutschland“ ein Sachbuch über Integrationserfahrungen, das Bushido unter seinem bürgerlichen Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi veröffentlichte.

Jetzt ist mit „Anis“ eine weitere Bushido-Autobiographie erschienen (Co-Autor: Dennis Sand), schließlich ist seit 2008 ja viel passiert und der Rapper war in den Schlagzeilen, vor allem im Zusammenhang mit dem Prozess gegen die vier Brüder des Abou-Chaker-Clans. Zudem bereitet RTL dem Rapper eine Bühne mit der sechsteiligen Dokumentation „Bushido Reset. Zurück ins Leben“, die auf dem Streamingangebot RTL+ und bei RTL zur Primetime läuft.

Gute PR für das Buch, dem auch die „Welt am Sonntag“ ganze 4 Zeitungsseiten widmete. Der Titel, den Riva in einer Startauflage von 30.000 Exemplaren in den Handel gebracht hat, steigt auf Platz 11 des Sachbuch-Rankings ein.