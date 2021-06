Aufregende Krimiautorin liefert neuen Bestseller

Bücher und Autoren

Mit ihrem neuesten Titel „Skyddsängeln“ (deutsch: Schutzengel) – dem neunten in der Emma-Sköld-Reihe im Bookmark Förlag – gelingt Sofie Sarenbrant auf Platz 2 der schwedischen Bestsellerliste der höchste Neueinstieg.

Mit ihren Büchern präsentiert die Krimiautorin ein Gegenbild zu den depressiven, dem Alkohol zugeneigten, zumeist männlichen Ermittlern des Nordic Crime. Laut ihrer Kollegin Camilla Läckberg „aufregendste neue Krimiautorin in Schweden“ hat Sarenbrant seit ihrem Debüt 2010 rund 2 Mio Bücher verkauft, mit Übersetzungen in 14 Ländern. „Syndabocken“ („Sündenbock“) wurde von der Abo-Plattform Storytel zum meistgehörten Hörbuch in Schweden 2018 erklärt. 2019 und 2020 stand die Autorin als „Krimiautorin des Jahres“ im Branchenscheinwerfer. In Deutschland erscheinen ihre Romane bei Aufbau, zuletzt 2020 „Schuld“ (Rütten & Loening).

Im „Schutzengel“ ist eine Nervenheilanstalt der wenig heimelige Schauplatz. Ein anonymer Toter wird aufgefunden. Gleichzeitig fahndet die Kommissarin Sköld nach einem verschollenen Kollegen. Einsamkeit, Suchtkrankheit und die Langzeitfolgen einer missglückten Psychiatriereform vor einem viertel Jahrhundert rahmen die Handlung des neuen Buchs. Doch blühende Kirschbäume im Frühling und der Ausblick auf ein erlösendes Osterfest untermalen die Entschlossenheit von Emma Sköld, auch diesmal wieder zu obsiegen.