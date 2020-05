Aufgesparte Titel

In den Juni verschoben – so lautete vor Wochen eine der Erklärungen für die zweistellig reduzierte Auslieferung von Taschenbuch-Neuerscheinungen. Die Diagnose hat sich im Nachhinein bestätigt. Die aktuelle Juni-Auslieferung der Taschenbuch-Verlage fällt üppiger aus. Dazu passt, dass die Erholung der Taschenbuch-Umsätze noch ein bisschen schneller vonstatten ging als der übrigen Formate.

Die verschobenen Titel kommen also mit dem jetzt wieder anziehenden Buchgeschäft auf den Markt und das führt zu dem ungewohnten Bild, dass die seit Jahren in kleinen Schritten vollzogene Verschlankung der TaschenProduktion in diesem Monat unterbrochen wird: