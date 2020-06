Auch der Textilhandel schöpft Hoffnung

Handel

Der Textilhandel dominiert Einkaufstraßen und -center. Sein Geschäftsverlauf ist damit ein wichtiger Hinweis für den übrigen Einzelhandel. „Besser als gedacht. Normale Öffnungszeiten, aber vor allem ausgabefreudige Kunden ließen im Mai Woche für Woche das Minus schmelzen“, kommentiert das Fachblatt „Textilwirtschaft“ die jüngsten Zahlen.

Für Buchhändler zeigt der Blick auf die Zahlen der Textiler vor allem, dass sie selbst vergleichsweise gut dastehen und die Normalisierung im Buchhandel fortgeschrittener ist:

Umsatzentwicklung

Februar März April Mai Textilhandel –5% –42% –76% –29% buchreport-Umsatztrend stationär +1% –30% –47% –6%

Quellen: Textilwirtschaft TW-Testclub; buchreport-Umsatztrend

Die Zahlen des Textilhandels korrespondieren stark mit den immer noch deutlich unter Vorjahr liegenden Kundenfrequenzen, während der Buchhandel sich davon stärker lösen kann. In beiden Branchen macht sich bemerkbar, dass die Kunden, die in diesen Maskenzeiten in die Läden gehen, auch eine höhere Kaufbereitschaft zeigen, als die Bummler und Gucker in Zeiten ohne Restriktionen.

Zu der aktuellen buchreport-Umsatztrendanalyse für Deutschland siehe Mai-Umsatz: Die Trendwende (br+)