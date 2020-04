Auch Hunger auf Bücher im LEH

Bücher-Boom auf dem Nebenmarkt: Die stationäre Schließungsphase durch die Coronakrise hat den Rackjobbern eine kräftige Sonderkonjunktur beschert. „Wir verzeichnen aktuell deutliche Zuwächse“, konstatiert Daniel Hanowski, Leiter der Thalia Mayersche-Nebenmarkttochter Best of Books (B.O.B). „Die durch die Pandemie ausgelöste extrem hohe Kundenfrequenz in den von uns betreuten Märkten hat zu einer Vervielfachung der Abverkäufe geführt“, stimmt Buchpartner-Chef Kai Gellert ein.

Der Lockdown treibt die Kurve hoch

Insgesamt hatte der Buchverkauf im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) zuletzt keinen leichten Stand: Die Umsätze lagen im Januar und Februar rund 17% unter Vorjahr. Während des Lockdowns hat sich der Buchumsatz dann im LEH-Umfeld aber verdoppelt.