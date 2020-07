Auch deutsche Verlagsgruppe mit Vorname Penguin

Verlage

Die vollständige Zusammenführung der deutschen Verlagsgruppe Random House und der internationalen Verlagsgruppe Penguin Random House (PRH) durch Bertelsmann ist bereits vollzogen, jetzt wird auch der Name vereinheitlicht: Die größte deutsche Publikumsverlagsgruppe mit Sitz in München firmiert künftig ebenfalls unter dem Namen Penguin Random House. Auch ein neues Logo wird eingeführt.

Das neue Branding der Verlagsgruppe sei „ein wichtiges internes und externes Signal“ und „ein Bekenntnis zur erfolgreichen weltweiten Zusammenarbeit der Verlagsgruppe“, erklärt Markus Dohle, CEO von Penguin Random House. „Dass Penguin Random House jetzt als Name eines starken Verlagsverbunds auch auf dem deutschen Buchmarkt präsent ist, freut mich sehr“, ergänzt PRH Deutschland-Chef Thomas Rathnow. Seit vielen Jahren arbeite man international eng mit den Kollegen von Penguin Random House zusammen. Der Name stehe „für große Autorennähe, für Vielfalt und Qualität im Programm wie in der Vermarktung, für ein besonders gutes Verhältnis zum Buchhandel sowie für ein differenziertes Verständnis für die Bedürfnisse und Interessen des Publikums.“

Im Dezember 2019 hatte Bertelsmann die Gesamtübernahme von Penguin Random House angekündigt, vollzogen wurde sie zum 1. April 2020. Die deutsche Verlagsgruppe Random House war bereits 100-prozentige Bertelsmann-Tochter und bis dahin kein Teil der internationalen Verlagsgruppe. PRH umfasst jetzt weltweit mehr als 300 Einzelverlage mit jährlich rund 15.000 Neuerscheinungen.