Rhetorikbücher: Redekunst richtig vermitteln

Rhetorikbücher gehören zu den Klassikern im Wirtschaftsratgeberbereich. Aktuell besonders stark vertreten: Kommunizieren im Digitalen.

Aus den Programmen der Wirtschaftsverlage sind sie seit vielen Jahren nicht wegzudenken: Bücher, die ihren Lesern alltagstaugliches Wissen und viele Tipps zu Rhetorik, Körpersprache und Kommunikation bei Vorträgen, in Gesprächen oder geschäftlichen Verhandlungen vermitteln. Auch in diesem Herbst wartet eine große Bandbreite an Neuerscheinungen auf die Leser, und für das Frühjahr stehen bereits weitere Titel in den Start­löchern (s. Tabelle am Ende des Beitrags).

Rhetorik hat eine jahrtausendealte Tradition. Wie Inhalte wirkungsvoll und verständlich dargestellt werden können und wie Kommunikation generell funktioniert, wurde schon in der griechischen Antike thematisiert. Bis heute ist dieses Wissen „eine wertvolle Basis für alle Arten von Kommunikationssituationen“, sagt Barbara Roscher, Programmbereichsleiterin für Marketing, Sales und Kommunikation bei Springer Gabler, wo regelmäßig Bücher zum „Dauerthema Kommunikation“ entstehen. ...

