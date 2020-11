Anya Schutzbach übernimmt Literaturhaus-Programmleitung

Personalia, Schweiz

Anya Schutzbach wird neue Programmleiterin des St. Galler Literaturhauses Wyborada. Die 57-Jährige hatte im Juni ihre Tätigkeit für den Unionsverlag und Weissbooks.w beendet.

2019 hatte Schutzbach den Verlag Weissbooks.w von Frankfurt nach Zürich überführt, um unter dem Dach des Unionsverlags das Programm von Weissbooks.w fortzuführen und auszubauen. Sie hatte Weissbooks.w 2007 gemeinsam mit Ex-Suhrkamp-Mitarbeiter Rainer Weiss gegründet und 2017 nach Weiss‘ Rückzug aus dem operativen Geschäft weitergeführt.

Im Literaturhaus Wyborada soll sie in ihrer neuen Funktion an November 2020 den weiteren Auf- und Ausbau und die Programmleitung des Literaturhauses übernehmen. Die Einrichtung wurde vor einem Jahr aus der seit 1986 bestehenden Frauenbibliothek Wyborada heraus gegründet. Schutzbach folgt auf Patricia Holder, die Literaturhaus und Bibliothek Wyborada seit September 2019 in Co-Leitung mit Karin K. Bühler führte. Bühler bleibt dem Haus erhalten und ist zuständig für die Leitung der Bibliothek Wyborada.

„Der eisige Wind bläst allen entgegen, nicht nur uns Literaturmenschen. Man muss einen Umgang finden mit der Pandemie und ich bin beeindruckt, welche Lösungen meine Kolleginnen und Kollegen in den Literaturhäusern schon gefunden haben, um im Rahmen des Möglichen weiterhin Veranstaltungen durchzuführen“, antwortet Schutzbach im Interview mit dem „Tagblatt“ auf die Frage, warum sie sich das antue.