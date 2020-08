Anstieg der Kundenfrequenz verliert an Dynamik

In der Coronakrise haben Ökonomen die Hoffnung auf eine V-Kurve genährt: Auf einen steilen Absturz folgt eine ähnlich steile Erholung.

Der Handelsdienstleister ShopperTrak, der Personenzählsysteme in Läden und Einkaufszentren betreibt und daraus auch einen Index bildet, hat jetzt einen Dreijahresvergleich zur Entwicklung der Kundenzahl im stationären Handel veröffentlicht, der an das V-Szenario erinnert: Gegenüber geradezu unauffälligen Wellenbewegungen in der Kundenfrequenz 2018 und 2019 zeigt die Grafik den steilen Lockdown-Absturz im März/April dieses Jahres und den zunächst ähnlich steilen Wiederaufschwung im Mai und Juni...

Dieser Beitrag ist zuerst erschienen im buchreport.express 34/2020, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.