Annina Studer administriert NordSüd

Personalia

Im Berufsleben von Annina Studer (36) drehte sich schon immer alles um Bücher: Zuerst absolvierte sie eine Lehre als Buchhändlerin, später studierte sie nebenberuflich in Basel und Stockholm Anglistik, Skandinavistik und Literaturwissenschaften. Und nach einem kurzen Abstecher in den Vertrieb von Lehrmitteln war sie zuletzt als Product Managerin für englische Bücher bei der Auslieferung OLF in Fribourg beschäftigt.

Annina Studer wird als Leiterin der Administration eine zentrale Rolle in der Organisation des zu Jan Weitendorfs W1-Gruppe gehördenden, international aktiven Kinderbuch-Verlags NordSüd einnehmen. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehören die Administration der Verlagsverträge, die Honorarabrechnungen und die Pflege der Stammdaten.