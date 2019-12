Annette Beetz gründet Beratungsfirma

Personalia, Verlage

Annette Beetz hat neue Aufgaben im Blick: Die langjährige Vertriebs- und Marketing-Geschäftsführerin der Verlagsgruppe Random House hat ein Beratungsunternehmen gegründet. Das Portfolio von „The Makings“ umfasst „maßgeschneiderte“ Projektbegleitung, Coaching für Teams und Einzelpersonen sowie die Vermittlung von Experten bei komplexen Projekten.

„The Makings“ stehe für „Fertigkeiten, Handwerk und Handarbeit in der analogen und digitalen Welt“, schreibt Beetz auf der Unternehmensseite. Den Bedarf an Beratung gebe es, weil „Unternehmen jetzt neue und nachhaltige Lösungen für ihre Geschäftsmodelle, Prozesse, Strukturen und Vermarktung brauchen“, um unter den Wettbewerbsdruck weiterhin gut aufgestellt zu sein.

Beetz hat Random House zum 1. November auf eigenen Wunsch verlassen. „Ich möchte mich verändern, meinen Horizont erweitern und mich neuen Themen widmen“, begründete sie damals ihren Abgang. Das hat sie jetzt mit ihrer Firma umgesetzt: „Weihnachtsgeschenk an mich selbst. The Makings, meine neu in Hamburg gegründete Beratungsfirma ist online! Make it happen“, schreibt Beetz dazu auf Twitter.