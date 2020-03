Anime-Youtuber debütiert auf der Bestsellerliste

Bücher und Autoren

Paluten, Arazhul, MontanaBlack, ViktoriaSarina, Mirellativegal, Concrafter – die Liste der Youtuber, die Buchbestseller veröffentlichen, wird immer länger. Nun reiht sich ein Anime-Youtuber ein: Amir Yarahi ist auf Youtube als Kurono bekannt und veröffentlicht auf der Plattform für seine rund 700.000 Abonnenten Videos zum Thema Anime. Jetzt hat er bei Plötz & Betzholz das illustrierte Taschenbuch „Otaku Stories“ vorgelegt und damit in der ersten Verkaufswoche Rang 11 der SPIEGEL-Bestsellerliste erreicht.

Der Titel beinhaltet Geschichten aus dem Leben des 24-Jährigen, der damit einen Einblick in das Leben eines sogenannten Otaku gewährt, eines begeisterten Fans, der ein großes Maß an Zeit und Mühe in ein bestimmtes Hobby oder Interessenfeld investiert. Im westlichen Kulturraum sind mit dem Ausdruck insbesondere passionierte Manga- und Anime-Fans gemeint – so wie Yarahi.

Das Ullstein-Imprint Plötz & Betzholz ist schon lange auf die Zusammenarbeit mit Youtubern spezialisiert und war einer der ersten Verlage, die gezielt Influencer-Bücher in den deutschen Handel gebracht haben. Ein paar Beispiele: