Tapster Media bietet multimediale E-Books an

Unter dem Schlagwort „Lively Story“ bietet das im Juli 2020 als Schwesterunternehmen von New Publish gegründete Unternehmen Tapster Media multimediale E-Books an. Audios, Videos, Bilder und Special Effects wie Handyvibration, Bildschirmverdunkelung, eingehende Anrufe sowie Chats mit Avataren sind dabei in Romane sowie Kinder- und Jugendbücher integriert und per Klick aufrufbar. Benötigt wird eine zugehörige App.

Der Content stammt sowohl von Selfpublishern als auch von Verlagen. Zum Start sind Arena, Edel, HarperCollins und Tulipan dabei. Die Produzenten können ihre Anreicherungen über eine Software selbst einbinden oder dies durch Tapster vornehmen lassen.

Darüber hinaus baut das Unternehmen auch eigene Streaming-Plattformen auf: „Livory“ soll genreübergreifende Inhalte anbieten, während „Lovery“ sich auf Romance-Inhalte fokussiert.

Wie das ganze funktioniert, erklärt das Unternehmen in einem Video: