Ángel Martín kennt keine Tabus

Bücher und Autoren

Der Schauspieler, Drehbuchautor Moderator, Musiker und Streamer Ángel Martín gilt als einer der populärsten Stand-up-Comedians Spaniens. Mit seiner TV-Show, seinen Podcasts und Vlogs erreicht er ein Millionenpublikum. Jetzt sorgt seine Biografie „Por si las voces vuelven“ (frei übersetzt: „Für den Fall, dass die Stimmen zurückkehren“) auf Platz 1 der spanischen Sachbuch-Bestsellerliste für Aufsehen.

In dem Buch gibt Martín nicht nur Details aus seinem Privatleben preis, sondern geht offen und schonungslos mit seinem, wie er ihn bezeichnet, persönlichen Wahnsinn“ ins Gericht: Vor einigen Jahren musste Martín in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. Eine Zeit, während der er teilweise an ein Bett gefesselt werden musste, um sich nicht selbst zu verletzen. Erklärtes Ziel seiner Biografie: die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen innerhalb der Gesellschaft.