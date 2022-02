»Anfänge« sichert sich den Spitzenplatz

Bücher und Autoren

Mit ihrer „neuen Geschichte der Menschheit“ haben sich der Anthropologe David Graeber und der der Archäologe David Wengrow den Spitzenplatz des Bestsellerrankings gesichert: „Anfänge“ (Klett-Cotta) landet in dieser Woche direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch.

Mit „Anfänge“ wollen Graeber und Wengrow unserer bisheriges Menschenbild revidieren. Sie erzählen „eine Menschheitsgeschichte, wie sie noch nie erzählt wurde“, so der Verlag. Dabei rücken sie vor allem die indigene Perspektive in den Fokus, denn laut den Autoren wurden alle Formen sozialer Organisation bereits vor Jahrtausenden erfunden. In „Anfänge“ erklären sie jetzt, wie sich der Beginn unserer Zivilisation mit unserer Zukunft verbinden lässt.

Der Anthropologe David Graeber hat bereits einige Bestseller verfasst, zuletzt „Bullshit Jobs“ (Klett-Cotta) im Jahr 2019. „Anfänge“ ist seine erste Zusammenarbeit mit dem Archäologen David Wengrow.

