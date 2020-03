André Neumann übernimmt Logistik-Leitung im KulturKaufhaus

Personalia

Das Management-Team des KulturKaufhaus Dussmann wird erweitert: Zum 1. März 2020 wechselt André Neumann als Head of Service & Logistic von Hagen nach Berlin. Die Stelle wurde neu geschaffen.

„Mit den aktuellen Entwicklungen im Bereich eCommerce sind die Bereiche Service und Logistik zu Schlüsselfunktionen in der Kundenbindung geworden“, begründet Thomas Burger, KulturKaufhaus-Geschäftsführer, die personelle Verstärkung: „Dem möchten wir Rechnung tragen, indem wir diesen Themen auch auf Managementebene mehr Zeit und Aufmerksamkeit widmen.“

Neumann verantwortete in den vergangenen Jahren verschiedene Positionen, unter anderem als Senior Manager in der Logistik bei Arvato, Buch.de und Thalia. Zu seinen Aufgaben zählten hier die Umsetzung, Steuerung und Betreuung von Projekten sowie die Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen. Mit dieser Expertise soll er u.a. die Logistik bei Dussmann verbessern.

Weitere personelle Änderung: Christian Standke, der zuletzt als Manager Prozesse & Systeme neben der IT auch für den Zentralen Wareneingang verantwortlich war, verantwortet zukünftig als Head of IT & Business Intelligence die fortschreitende Digitalisierung im Unternehmen, die Einführung der Warenwirtschaft Beeline und den Launch des neuen Onlineshops, der für den Herbst 2020 geplant ist.