Warum gibt es so wenig Chefinnen, Frau Steffen?

Die Frauenquote wächst in den Chefbüros der Verlage stetig, aber langsam. Das ist ein Befund, den buchreport per 15-Jahre-Zeitraffer erhoben hat: Seit 2005 wertet die Redaktion das jährliche Ranking „Die 100 größten Verlage" aus und sieht so die kleinen Verschiebungen. Aktuelle Zahlen gibt es hier: An der Gendergerechtigkeit arbeiten br+.

Kirsten Steffen ist seit 2005 Partnerin bei der Personalberatung Bommersheim Consulting (München). Sie kennt aus ihrer Praxis die vielen individuellen Fälle, in denen Geschäftsführer/innen und Abteilungsleiter/innen gesucht und vermittelt werden. Und sie weiß, dass die Gemengelage bei Neubesetzungen komplex sind. Im buchreport-Interview spricht sie über Frauen in Führungspositionen, über Mobilität und über Corona-Auswirkungen auf Führungsfragen.

Dieser Beitrag ist zuerst im buchreport.express 20/2020 erschienen, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.