Die Buchbranche ist weiblich, weiß nicht nur das Netzwerk BücherFrauen. Weiblicher als andere, hat gerade auch die Verbandsvorsteherin Karin Schmidt-Friderichs erklärt. Und in den Eckbüros? Die Frauenquote in Leitungsfunktionen der Verlage wächst stetig, aber nur langsam. Das ist ein Langzeitbefund, den buchreport erhoben hat: Seit 2005 wertet die Redaktion im jährlichen Ranking „Die 100 größten Verlage“ das dort angegebene Führungspersonal aus und misst so die kleinen Verschiebungen. Aktuelle Zahlen.

Dieser Beitrag ist zuerst im buchreport.express 20/2020 erschienen, hier als E-Paper verfügbar und hier als gedruckte Ausgabe bestellbar.