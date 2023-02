Alexandra Anhorn empfiehlt eine »Pflichtlektüre für alle Führungskräfte«

Bücher und Autoren

Alexandra Anhorn ist bei der Druckerei CPI Leiterin des Kundenservice. Zuvor arbeitete sie für die Druckerei Eberl & Koesel. Sie freut sich, eine Buch-Empfehlung weitergeben zu können und hat dafür einen Klassiker der Wirtschaftsliteratur ausgesucht:

„Eines meiner Lieblingsbücher, dass mich seit vielen Jahren begleitet und ich immer wieder aufs Neue lese und mich inspirieren lasse, ist das Buch von Spencer Johnson „Die Mäuse-Strategie für Manager“. Es handelt sich dabei um eine humorvolle Parabel über plötzlich auftretende große Veränderungen und wie wir uns am besten darauf vorbereiten und damit umgehen. Zwei Mäuse, namens Schnüffel und Wusel, und zwei Zwerge namens Grübel und Knobel, machen sich in einem Labyrinth auf die Suche nach Käse. Sie verbringen alle vier ihre Tage damit, durch das Labyrinth zu laufen. Immer auf der Suche nach dem was sie glücklich macht: Käse! Die zwei Mäuse und die zwei Zwerge wenden dabei „unterschiedliche Strategien“ an. Es gibt viele Strategien, doch nur wenige werden sie an das Ziel bringen. Diese schöne Parabel steht für Situationen in unserem Berufsleben, in meinem Berufsleben. Ich möchte Sie an dieser Stelle jedem von Ihnen ans Herz legen. Eine Pflichtlektüre für alle Führungskräfte.“

Spencer Johnson: Die Mäuse-Strategie für Manager, 112 S., 16 Euro, Ariston, ISBN 978-3-424-20214-4