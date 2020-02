Aktion »Lesetüte«: Schulanfänger für das Lesen begeistern

Aus den Unternehmen

Die Lust am Lesen wecken: 122.000 Erstklässler*innen starteten im vergangenen Jahr in Deutschland und Österreich mit einer „Lesetüte“ ins Schulleben. Auch in diesem Jahr können Buchhandlungen mit der Aktion „Lesetüte“ bei Erstklässler*innen die Begeisterung für Bücher und Geschichten wecken. Buchhandlungen können sich bis zum 3. März anmelden. Die Aktion ist eine Initiative der Interessengruppe Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Kooperation mit den Verlagen Arena und Oetinger.

Und so funktioniert die Aktion: Zur Einschulung erhalten die Schulanfänger*innen von Zweitklässler*innen ihrer Schule eine selbstgestaltete Papiertüte mit einem Erstlesebuch der Verlage Arena oder Oetinger und einen Klinkenanhänger. In der Tüte befindet sich auch ein Begleitschreiben zum Thema Lesen im Grundschulalter, das sich an Eltern richtet. Die Buchhandlungen vor Ort koordinieren die Aktion. Sie stellen den Kontakt zu den Grundschulen her, mit denen Sie die Aktion durchführen wollen, und organisieren die Bemalung und Verteilung der „Lesetüten“. Dadurch machen Buchhändler*innen neben den Schüler*innen, auch Lehrer*innen sowie Eltern auf ihre Buchhandlungen aufmerksam und leisten einen Beitrag zur Leseförderung. Buchhandlungen können zusätzlich mit eigenen Werbematerialien, wie Lesezeichen oder Flyern, für sich werben.

Anmeldungen sind nur online möglich. Rückmeldungen nach dem 3. März 2020 können nur berücksichtigt werden, solange der Tütenvorrat reicht. Die Tüten inklusive Erstlesebuch, Klinkenhänger und Antolin Lesezeichen, kosten pro Verpackungseinheit von 25 Stück für Mitglieder des Börsenvereins 27,50 Euro. Nicht-Mitglieder zahlen 55 Euro. Mitte Mai liefern die Verlage die „Lesetüten-Bestellungen“ an den Buchhandel aus.

Weitere Informationen zur Aktion und zusätzliche Unterlagen wie ein Muster-Anschreiben an Schulen, eine Vorlage für den Elternbrief, einen Entwurf für einen Pressetext sowie einen Ideenpool mit weiteren Aktionsideen von und für Buchhandlungen sind auf der Webseite der Lesetüte abrufbar.