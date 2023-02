Aktion „Lesetüte“: Beim Schuleinstieg fürs Lesen begeistern

Aus den Unternehmen

Leseförderaktion zur Einschulung startet in die 13. Runde / 125.000 Lesetüten im vergangenen Jahr / Bestellung für Buchhandlungen bis 3. März 2023

Von Anfang der Schullaufbahn an die Bücherliebe wecken: 125.000 Erstklässler*innen starteten im vergangenen Jahr in Deutschland und Österreich mit einer Lesetüte ins Schulleben. Auch in diesem Jahr können sich Buchhandlungen wieder beteiligen und die Aktion in Kooperation mit Schulen vor Ort koordinieren. Die Lesetüten werden von den Erstklässler*innen des laufenden Schuljahres gestaltet und im Herbst den nächsten Schulanfänger*innen übergeben. Enthalten sind ein Erstlesebuch der Verlage Arena oder Oetinger, ein Klinkenhänger und ein Lesezeichen sowie ein Begleitschreiben zum Thema Lesen im Grundschulalter, das sich an die Eltern richtet. Buchhandlungen können in der Tüte zusätzlich mit eigenen Werbematerialien, wie Lesezeichen oder Flyern, für sich werben.

Die Bestellung der Lesetüten ist für Buchhandlungen bis zum 3. März möglich. Die Aktion ist eine Initiative der Interessengruppe (IG) Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Kooperation mit den Verlagen Arena und Oetinger.

Buchhandlungen spielen bei der Durchführung der Aktion eine essentielle Rolle, denn sie erhalten und bestücken die Tüten und sind zugleich das Bindeglied zu den Grundschulen, mit denen sie gemeinsam die Bemalung und Ausgabe der Lesetüten koordinieren.

Eckdaten im Überblick:

Anmeldung bis zum 3. März 2023 online unter www.boersenverein.de/lesetuete

Jede Lesetüte enthält ein Erstlesebuch (entweder von Arena oder von Oetinger), ein Lesezeichen und einen Klinkenhänger

Kosten: 33,75 Euro pro 25er Verkaufseinheit (VE) für Mitglieder des Börsenvereins, 67,50 Euro pro 25er VE für alle anderen Teilnehmenden

Auslieferung der Materialien erfolgt Mitte Mai 2023

Alle Dokumente wie Elternbriefe, Anschreiben an Schulen und auch einen Ideenpool zur Aktion stehen zum Download zur Verfügung unter www.boersenverein.de/lesetuete oder www.oetinger.de/lesefoerderung/lesetuete.