ACC Art Books expandiert mit Bildbänden nach Deutschland

Verlage

Das Geschäft mit hochwertigen Bildbänden ist kein Selbstläufer. Insofern dürfte der Einstieg des britischen Verlags ACC Art Books im deutschsprachigen Markt für Aufmerksamkeit sorgen.

Der 1966 gegründete Verlag will sich ab Mai mit einem rund 30 Bücher umfassenden Programm aus Novitäten, aber auch „nachhaltigen Longsellern“ präsentieren. Dabei will ACC Art Books vor allem mit zugkräftigen Namen punkten: Titel zu Prinzessin Diana und zu Popstars wie Rihanna, Billie Eilish, Harry Styles und David Bowie finden sich im Angebot. Von Mode über Musik und Film bis zu Kunst reicht die Palette.

Ungewöhnlich: Während ACC Art Books lediglich Originalausgaben in englischer Sprache anbietet, sind anderswo weiter deutsch übersetzte Lizenzausgaben möglich. Bei TeNeues , für die ACC seit 2021 den internationalen Vertrieb übernommen haerscheint im Herbst beispielsweise ein ACC-Titel aus dem Bereich Mode. Je nach Erfolg des Programms sei aber denkbar, dass künftig auch in Eigenregie deutsche Ausgaben produziert werden. Der Markteintritt sei da in gewisser Weise auch ein Test, heißt es bei ACC.

Vertrieb über Geocenter

Für die Logistik und den Vertrieb des Programms im deutschsprachigen Raum hat ACC Art Books eine Zusammenarbeit mit dem Filderstädter Unternehmen Geocenter Touristik Medienservice vereinbart. Geocenter betreut nach eigenen Angaben rund 100 Verlage, darunter TeNeues, Vista Point, Lonely Planet oder den Nelles Verlag.