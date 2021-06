Abschluss einer Familiensaga

Bücher und Autoren

Stefania Aucis Roman „I Leoni di Sicilia“ („Die Löwen von Sizilien“) verkaufte sich bereits über 700.000 Mal, war in Italien über 100 Wochen auf der Bestsellerliste und das meistverkaufte Buch des Jahres 2019. Während in ihrem Heimatland jetzt im Verlagshaus Nord der zweite und letzte Teil der historischen Familiensaga auf dem 1. Platz der Bestsellerliste gelandet ist, können sich deutsche Leser über den soeben erschienenen ersten Band der Reihe freuen: Goldmann hat den von Judith Schwab übersetzten Roman im Programm, der die Geschichte eines Brüderpaars erzählt, das im Sizilien des 19. Jahrhunderts aus einem unbedeutenden Gewürzladen ein florierendes Unternehmen macht.

Zum Inhalt: Sizilien im 19. Jahrhundert. Als die Brüder Florio in Palermo ihr Glück suchen, besitzen sie nichts außer dem Willen, es ganz nach oben zu schaffen. Sie machen aus einem unbedeutenden Gewürzladen ein Imperium durch kluge Investitionen und bringen es allen Anfeindungen zum Trotz zu Geld und Ansehen. Dann stirbt Paolo, und das Schicksal der Familie liegt in der Hand seines Sohnes Vincenzo. Der 2. Band folgt der nächsten Generation der Florios. Die Löwen von Sizilien besitzen nun Gebäude und Fabriken, Schiffe, Seide und Juwelen. Jetzt schaut die ganze Stadt zu ihnen auf, ehrt sie und fürchtet sie. Ignazio, der junge Erbe, blickt in eine schillernde Zukunft, aber besitzt ein Herz aus Eis. Denn zum Ruhm der Familie musste er seine große Liebe aufgeben.