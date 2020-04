Abdelhak Nouris Geschichte bewegt

Bücher und Autoren

Abdelhak „Appie“ Nouri war ein Star des niederländischen Fußballs, bis er 2017 während eines Spiels einen Herzstillstand erlitt und anschließend ins Koma fiel. Der damals 20-Jährige trug schwere Hirnschäden davon. Vor wenigen Wochen teilte Nouris Familie mit, dass es ihm nach einem Jahr im Koma und langwieriger Pflege im Krankenhaus jetzt endlich etwas besser gehe. Der einstige Jungstar des Fußballclubs Ajax Amsterdam wird inzwischen zu Hause von seiner Familie betreut.

Das öffentliche Aufsehen und die Anteilnahme mit dem jungen Mann, der so plötzlich aus seinem bisherigen Leben gerissen wurde, waren in den Niederlanden 2017 sehr groß. Und auch in den Folgejahren verschwand das Interesse an Nouri keineswegs. Das zeigt jetzt auch eindrucksvoll die Nachfrage nach seiner Biografie, die im März erschienen ist und sich direkt an die Spitze der Bestsellerliste setzt. Das Buch erschien in einer Auflage von 42.500 Exemplaren bei Lebowski.

Verfasst hat den Titel „Abdelhak Nouri. Ein unerfüllter Traum“ der niederländische Rechtsanwalt Khalid Kasem. Er ist bekannt als Mentaltrainer für Spitzensportler, bietet Führungstrainings für Unternehmen an und ist sowohl Vertrauter als auch Berater von Abdelhak Nouri und seinen Angehörigen. Das Buch erzählt die tragische Geschichte des populären Fußballtalents, aber auch die Geschichte der Familie Nouri und ihren langen Weg aus Marokko in die Niederlande.

Hier finden Sie die niederländische Bestsellerliste für den März (br+).