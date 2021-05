A. J. Flinns »The Woman in the Window« läuft bei Netflix

Bücher und Autoren

Der Streaminganbieter Netflix zeigt die Verfilmung von A. J. Flinns „The Woman in the Window“ ab Freitag, 14. Mai. Zum Hintergrund:

Angetrieben von Bestellern wie Gillian Flynns „Gone Girl“ (Fischer) oder Paula Hawkins „The Girl on the Train“ (Blanvalet) erfreut sich das Genre Domestic Noir seit einigen Jahren großer Beliebtheit. Im Zentrum dieser Romane stehen meist gut situierte Frauenfiguren, hinter deren unbescholten wirkender Fassade sich psychologische Abgründe auftun und die sich als unzuverlässige Erzählerinnen entpuppen.

Im Februar 2018 eroberte mit A.J. Finns „The Woman in the Window“ ein weiterer Vertreter des Genres den Spitzenplatz der New-York-Times-Bestsellerliste. Bei Blanvalet um den Untertitel „Was hat sie wirklich gesehen?“ ergänzt, reüssierte der Domestic-Noir-Thriller kurz darauf auch in Deutschland.

Wie zuvor schon „Gone Girl“ und „The Girl on the Train“ sollte „The Woman in the Window“ nach dem Buchmarkt auch die Kinoleinwand erobern. Der geplante Kinostart musste im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden, sodass die Adaption von „The Woman in the Window“ jetzt ab dem 14. Mai beim Streamanbieter Netflix zu sehen ist.

Zum Inhalt: Die Psychologin Anna (Amy Adams) leidet an Agoraphobie und verlässt nie ihr Haus. Ihre Zeit verbringt sie mit dem Beobachten ihrer Nachbarn. Eines Tages wird sie dabei Zeugin eines Gewaltverbrechens – doch niemand will ihr glauben.

Eine weitere Free-TV-Premiere mit Buchbezug:

»X-Men. Dark Phoenix« (09. Mai, 22.40 Uhr, ProSieben)

Jean Grey alias Phoenix verfügt über außerordentliche Kräfte. Als sie bei einer Mission für die X-Men im Weltall einem kosmischen Nebel ausgesetzt ist, werden ihre Kräfte nochmals potenziert, sodass sie zu einer Gefahr für sich selbst und die anderen wird. Während X-Men-Anführer Charles Xavier darum bemüht ist, Jeans Kräfte zu verstehen, versucht die Gestaltwandlerin Vuk sie auf ihre Seite zu ziehen.

Die Comics rund um die „X-Men“ entstammen dem Marvel-Verlag und erscheinen hierzulande bei Panini. Hier liegt auch der Band „X-Men: Die Dark Phoenix Saga“ vor.