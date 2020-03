9. Hamburger Graphic Novel Tage

Aus den Unternehmen

Zum 9. Mal finden vom 23. bis 26. März im Literaturhaus Hamburg die Graphic Novel Tage statt. Internationale Comickünstler Marc Boutavant aus Frankreich, Typex aus den Niederlanden, Steffen Kverneland aus Norwegen und Chris Ware aus den USA treffen an den vier Abenden auf jeweils einen der deutschsprachigen Gäste Anke Kuhl, Jakob Hinrichs, Tina Brenneisen und Max Baitinger. Alle acht haben in jüngster Zeit der Erzählform des Comics neue Möglichkeiten erschlossen.

Bei den Graphic Novel Tagen steht das Gespräch im Vordergrund. Statt Comiclesungen gibt es Einblicke in die vielgestaltigen Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler. Der Kurator Andreas Platthaus, Literaturchef der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, moderiert die Veranstaltungen und gibt detailreiche Einführungen in die Werke der Gäste.

Marc Boutavant und Anke Kuhl, die Großmeister für kleine Leserinnen und Leser mit außergewöhnlichen Stilen und unverwechselbarem Humor, eröffnen die Graphic Novel Tage am Montagabend. Am Dienstag präsentieren Typex, der in Deutschland zurzeit für sein großes Rembrandt-Porträt von der Kritik gefeiert wird, und Jakob Hinrichs, der unter anderem Falladas »Der Trinker« auf ungewöhnliche Weise illustriert hat, ihre kongenialen Comics über Kunst. Bilder für den Tod haben Tina Brenneisen und der berühmte norwegische Comicautor Steffen Kverneland in ihren neuen Büchern gefunden. Zum Abschluss begrüßt Andreas Platthaus zwei Vorbildner ihrer Generation: den aktuellen Träger des Comicbuchpreises der Berthold Leibinger Stiftung Max Baitinger und den international erfolgreichsten Comiczeichner der letzten zwanzig Jahre Chris Ware, der extra für die Graphic Novel Tage nach Europa reist. Außerdem findet wieder ein Comicworkshop statt. Unter dem Motto »Boss Move« bietet dieser sechs Stunden zum intensiven Arbeiten an eigenen Zeichnungen an unter professioneller Leitung von Max Baitinger.

Zum Einstieg in den viertägigen Comicschwerpunkt am Schwanenwik wird am Montag um 17.00 Uhr das neue kreative Lese-Schreib-Projekt des Jungen Literaturhauses »Comixx mit Klasse« präsentiert. Jugendliche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben unter Anleitung der Illustratorin Larissa Bertonasco und der Comicautorin Eva Müller eigene Comicstrips, Geschichten und Illustrationen erarbeitet. Starke Bilder sind entstanden, emotionale, aufwühlende Erzählungen von Liebe und Verlust, Abschied und Ankommen. Diese werden in einem Band veröffentlicht und im Literaturhaus von den Künstlerinnen und Künstlern vorgestellt. »Comixx mit Klasse« wird von der Hanns R. Neumann Stiftung, der BürgerStiftung Hamburg sowie des Vereins Licht im Schatten gefördert.

Die 9. Hamburger Graphic Novel Tage finden mit freundlicher Unterstützung der Mara und Holger Cassens Stiftung und der Behörde für Kultur und Medien Hamburg statt, NDR Info ist Medienpartner.