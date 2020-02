75 Jahre Henschel Verlag

Aus den Unternehmen

2020 feiert der heute in Leipzig ansässige Henschel Verlag 75. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums wird im Februar das Verlagsarchiv in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Seit 75 Jahren bringt der Henschel Verlag den Leserinnen und Lesern die Künste näher. Wer unsere Bücher liest, der hört, sieht, fühlt mehr vom Geschehen auf der Bühne“, so Annika Bach, die seit 2017 die Geschäftsführung des traditionsreichen Henschel Verlags innehat.

Mit Büchern zu Theater, Musik, Tanz und Film ist der 1945 in Ostberlin gegründete Verlag ein Forum der darstellenden Künste. Neben Bildbänden und (Auto-)Biografien namhafter Künstler prägen fundierte und kunstvoll gestaltete Sachbücher sowie zahlreiche Ausbildungstitel das Programm.

Zum Jubiläum wird am 26. Februar in der Berliner Akademie der Künste am Pariser Platz das Archiv des Verlags eröffnet. Das 2.451 Akten umfassende Konvolut der Jahre 1945 bis 1989 hat die Buch- und Theaterwissenschaftlerin Franziska Galek in langjähriger Arbeit erschlossen und in die Archivdatenbank der Akademie überführt. Das umfangreiche Verlagsarchiv bietet Einblick in ein Stück Kulturgeschichte des „Leselands“ DDR. Der Eröffnungsabend mit Jenny Erpenbeck, Franziska Galek, Irina Liebmann, Christoph Links, Konstantin Ulmer u. a. wirft in Dokumenten und Gesprächen Schlaglichter auf die Geschichte des Verlags.

Pünktlich zum 75. Geburtstag präsentiert sich die Website der Verlagsgruppe E. A. Seemann Henschel ab Mitte Februar zudem in gänzlich neuem Gewand. „Das Archiv ermöglicht den Zugang zur Vergangenheit unserer Verlagsarbeit, auf der neuen Website präsentieren wir die Gegenwart und Zukunft des Programms auf zeitgemäße Weise. Wir haben uns ein digitales Schaufenster gegeben und in der Auslage finden sich nur herrliche Kunstbücher“, resümiert die Verlegerin Annika Bach.

Im Jubiläumsprogramm des Henschel Verlags erwarten Sie unter anderem ein Einblick in Leben, Werk und Denken des Choreografen Martin Schläpfer, die erste Biografie über Fritz und Alfred Rotter, die Bühnenkönige der Goldenen Zwanziger, sowie eine reich bebilderte Geschichte des Regietheaters.