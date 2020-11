61. Münchner Bücherschau 2020 findet online statt

Aus den Unternehmen

Die gute Nachricht ist: Die 61. Münchner Bücherschau findet auch in diesem Krisenjahr statt – virtuell und Eintritt frei! Die reale Buchausstellung im Gasteig fällt aus.

Da die Bücherschau 2020 bereits als hybride Veranstaltung geplant war, konnte so schnell auf den vorgestern angekündigten Teil-Lockdown reagiert werden. Alle geplanten Veranstaltungen werden zum angekündigten Zeitpunkt – und darüber hinaus – virtuell zu erleben sein. Auch die große Buchausstellung und die Sonderausstellungen werden komplett ins Netz verlegt.

Über das Münchner Bücherschau-Eingangsportal, die Lobby, können die einzelnen Verlage mit ihren Messeständen angesteuert werden. Dort stehen die Neuerscheinungen und beliebte Longseller rund um die Uhr zum Entdecken

bereit, teilweise durch Zusatzinformationen ergänzt wie Videos und Leseproben. Nach einer einmaligen Registrierung, öffnet die Welt der Bücher ihre Tore und der grenzenlose digitale Bücherschau-Bummel kann losgehen.

Veranstaltungen rund um die Uhr

In der Rubrik „Für Augen und Ohren“ sind zu dem im Programm angekündigten Zeitpunkt die Lesungen und Gespräche mit den Historikern Wolfgang Benz und Johannes Willms, den BestsellerautorInnen Charlotte Link, Jonas Jonasson, Robert Harris, Ken Follett und Paul Maar, der Journalistin und Feministin Alice Schwarzer und dem Top-Model Anne-Sophie Monrad kostenfrei auf der digitalen Münchner Bücherschau mitzuerleben.

Für Kinder und Jugendliche lesen und erzählen Fakten-Erklärer und Reporter Eric Mayer und die gefeierten Autorinnen Ute Krause und Ursula Poznanski. Anna Ruhe und Cornelia Funke sind in einer Livelesung zu erleben: Wer sich über info@muenchner-buecherschau.de anmeldet, bekommt einen Zugang und kann direkt Fragen an die Autorinnen stellen!

2020 geht der Literaturzirkel „Das literarische Jugendquartett Vol. 3“, von Jugendlichen für Jugendliche, in die dritte Runde. Vertreterinnen und Vertreter von Leseclubs aus München und Umgebung stellen ihre aktuellen Favoriten vor. Und noch ein Plus in diesem Jahr: Wer zu den Terminen keine Zeit hat, findet die jeweilige Aufzeichnung noch bis 6. Dezember in der Mediathek der Bücherschau.

Ebenso stehen die beliebten Sonderausstellungen, wie „Die 100 Besten – Kinder- und Jugendbücher 2020“ auf einer eigenen Präsentationsfläche bereit. Das Schulklassenprogramm war bereits ausschließlich jeweils als Videokonferenz mit direkter Interaktion zu den Schülerinnen und Schülern geplant. Viele Lesungen sind schon ausgebucht.

Die offenen Werkstätten von Kultur & Spielraum e.V. im Gasteig müssen leider 2020 ausfallen. Aber der Wörterkiosk im Pixel/Gasteig findet in der zweiten Bücherschauwoche trotzdem statt.