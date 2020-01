40 Jahre Deutscher Literaturfonds: Tagung am 31. Januar

Aus den Unternehmen

Im Jahr 2020 feiert der Deutsche Literaturfonds sein 40-jähriges Bestehen. Als Auftakt zum Jubiläumsjahr findet am 31. Januar 2020 im Deutschen Literaturinstitut Leipzig eine öffentliche Tagung mit Autoren, Verlegern, Kritikern und Buchhändlern statt.

Die Tagung

Der Einladung des Deutschen Literaturfonds folgen u.a. die Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss und Sibylle Lewitscharoff sowie Georg Klein und Meike Fessmann, die über das Verhältnis von erzählerischer Freiheit, Fake und Fiktion diskutieren. Das Spannungsfeld von Political Correctness oder Literatur untersuchen u.a. Tina Uebel, Zoë Beck, Mara Delius und Michael Lemling. Philipp Schönthaler, Oliver Jungen, Siv Bublitz, Daniel Beskos und Monika Eden sprechen zum Thema Die Sache mit dem Geld. Abschließend beleuchten u.a. Lena Falkenhagen, Robert Staats und John Weitzmann die Frage Urheberrecht und digitale Plattformen – geht das zusammen? Die Moderation übernehmen Bettina Baltschev und Thomas Böhm.

Öffentliche Abendveranstaltung

Am 30. Januar 2020 wird die Tagung auf einer öffentlichen Abendveranstaltung gemeinsam mit MDR Kultur – Das Radio eröffnet. Zu dem Thema Wie finden junge Autoren in die Verlage? diskutieren die Autorin Janna Steenfatt, Josef Haslinger (Deutsches Literaturinstitut Leipzig), Wend Kässens (Deutscher Literaturfonds) und Jo Lendle (Hanser Verlag). Im Anschluss liest Janna Steenfatt zum ersten Mal aus ihrem Debütroman „Die Überflüssigkeit der Dinge“ (Hoffmann und Campe). Den Abend moderiert Jörg Schieke (MDR Kultur – Das Radio). Der Eintritt zu Tagung und Abendveranstaltung ist frei. Für die Tagung bitten wir um Anmeldung bis Freitag, 24. Januar 2020, per Mail an Stefanie Stein: stefanie.stein@politycki-partner.de. Die Veranstaltungen werden in Ton und Bild mitgeschnitten. Zudem wird die Tagung per live-stream übertragen.

Der Große Preis des Deutschen Literaturfonds

Im Jubiläumsjahr vergibt der Deutsche Literaturfonds erstmals den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds. Die Preisverleihung findet am 7. Oktober 2020 in Berlin statt. Hervorgegangen aus dem Kranichsteiner Literaturpreis wählt eine Jury den Preisträger ausschließlich aus dem Kreis der bisherigen Stipendiaten aus. Damit hat jeder erfolgreiche Bewerber um ein Stipendium zusätzlich die Chance, den Großen Preis des Deutschen Literaturfonds zu erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-literaturfonds.de