Es ist ein Langzeitexperiment, das die Buchhändler Christian und Heike Strecker sich für 2020 vorgenommen haben: Am Neujahrstag starteten sie die Reihe „Kempowski täglich“. Seitdem wird in ihrer Christlichen Buch- & Kunsthandlung C. Strecker im thüringischen Mühlhausen aus Walter Kempowskis Werk „Das Echolot“ vorgelesen.