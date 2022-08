14. Azubi-Tag bei Coppenrath in Münster

Verband, Verlage

Seit 2010 gibt es den Azubitag, der vom Börsenverein gemeinsam mit der BücherBörse ausgerichet wird. Am Sonntag führte der Weg für rund 40 Auszubildende nach Münster, zum Coppenrath-Verlag. Im Mittelpunkt des Treffens stand diesmal das Thema Nonbooks.

Nach Begrüßung durch Geschäftsführer Lambert Scheer und NRW-Regionaldirektorin Anja Bergmann präsentierten Jörg Ueffing, Produktmanagement, und Nina Dierkes, Produktsicherheit, die „Edition Spiegelburg“ und berichteten von Herausforderungen rund um die Nonbook-Produktion. Von der Dauer bis ein Produkt auf dem Markt ist, über die Lieferketten bis zur Qualitätssicherung erfuhren die Teilnehmenden zahlreiche Informationen, die auch im Verkaufsgespräch hiflreich sein könnten, heißt es im Bericht des Verbands.

Im Anschluss ging es in den Showroom und die Auszubildenden tauchten in die Themenwelten ein. Isabell zu Dohna, die für die Präsentation der Hausmessen verantwortlich ist, erklärte, wie sie bei Planung und Aufbau vorgeht und, dass nicht nur die große Sammelleidenschaft von Verleger Wolfgang Hölker sondern auch der ein oder andere Sperrmüllfund bei der Gestaltung hilft. Sie regte dazu an, immer auch ungewöhnliche Gegenstände zu nutzen oder Alltagsgegenstände auf neue Art einzusetzen.

