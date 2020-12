Filialbuchhandel Rupprecht präsentiert neues Ladenbaukonzept in Rosenheim

Die Buchhandlung Rupprecht hat in der kürzlich eröffneten Filiale in Rosenheim ein neues Ladendesign umgesetzt. Maria Rupprecht, die gemeinsam mit Johannes Rupprecht die bayerische Regionalkette leitet, hat das Konzept in einem kurzen Film auf der Facebook-Seite ihrer Buchhandlung vorgestellt. … mehr